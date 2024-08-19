Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в областном центре в этом году будут работать управляемые светофоры. Регулировщики дорожного движения установлены на улице Хренникова и Воронежском шоссе. Ведутся работы по монтажу металлоконструкций и светофоров на улицах Папина и Стаханова.

Управляемые светофоры могут автоматически регулировать длительность зеленого и красного сигналов в зависимости от количества автомобилей на перекрестке или переходе. Это позволяет оптимизировать движение транспорта, сократить временные задержки и улучшить общую проходимость дорожной сети.

В этом году запланированы работы по установке таких светофоров на улицах Циолковского, Терешковой и на новой автодороге на улице Э. Белана (от улицы Меркулова до Воронежского шоссе). Всего по Липецку установят 31 умный «дорожный регулировщик».