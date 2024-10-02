Новый сервис на базе искусственного интеллекта для анализа флюорографического исследования заработал в 20 поликлиниках и больницах Липецкой области. Система прорабатывает огромный объем данных и за 15 минут делает заключение с точностью 95%. Причем она не просто дает описание исследования, но и визуально показывает разными цветами все выявленные патологии.

Раньше рентгенологи сами описывали любые находки, а измерения проводили с помощью подручных измерительных инструментов в программе-просмотрщике. Искусственный интеллект делает это автоматически с математической точностью. Заключение в каждом конкретном случае составляется быстрее и вернее. Тем не менее, функции по анализу исследований, в том числе контроль за работой ИИ-систем, осуществляют специалисты высокого уровня. Разработчики подчеркивают, что искусственный интеллект — это лишь помощник и ассистент врача, хотя и с богатым функционалом. Однако он не ставит диагноз, этим занимаются медики.

«Эта система способна описывать тысячи снимков в неделю и предоставлять врачам-рентгенологам возможность быстрее и точнее находить патологии. Хорошее подспорье для липецких медиков в ежедневной работе», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.