В регионе

УМВД России по Липецкой области опровергает фейк, который начали распространять в интернете

6 часов назад
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В мессенджерах появилось сообщение о том, что якобы к гражданам ходят люди и раздают маски. Говорят, что эта инициатива местных властей. Якобы они просят надеть вас маску, чтобы посмотреть подходит ли она вам. Она пропитана химикатами с наркотическим действием, затем грабят.

Полиция предупреждает, что данная информация не соответствует действительности. Подобных фактов на территории Липецкой области не зарегистрировано.

В УМВД России по Липецкой области призывает граждан проявлять бдительность и ориентироваться только на официальные источники информации.

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