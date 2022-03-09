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На страницах ведомственных аккаунтов пользователи имеют возможность задать вопросы, получить ответы в самые короткие сроки, а также узнать всё о работе участкового уполномоченного полиции и найти его контактные данные.

В официальных аккаунтах УМВД России по Липецкой области в социальных сетях «Одноклассники», «Твиттер», «Youtube», «ВКонтакте» полиция:

информирует население о деятельности органов внутренних дел;

разъясняет порядок получения государственных услуг;

делится с подписчиками интересной и полезной информацией об актуальных видах преступлений;

предупреждает о новых схемах мошенников;

информирует о ходе расследования резонансных уголовных дел и раскрытия преступлений;

рассказывает, как обезопасить себя и своих близких от злоумышленников.

На страницах ведомственных аккаунтов пользователи имеют возможность задать вопросы, получить ответы в самые короткие сроки, а также узнать всё о работе участкового уполномоченного полиции и найти его контактные данные.

Официальный сайт: 48.мвд.рф

ВКонтакте: https://vk.com/umvd48

Twitter: https://twitter.com/umvd48

Одноклассники: https://ok.ru/profile/567796545726 ; https://ok.ru/umvd48

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCeYTKZRIEZElTlomkdHqcpw