На страницах ведомственных аккаунтов пользователи имеют возможность задать вопросы, получить ответы в самые короткие сроки, а также узнать всё о работе участкового уполномоченного полиции и найти его контактные данные.
В официальных аккаунтах УМВД России по Липецкой области в социальных сетях «Одноклассники», «Твиттер», «Youtube», «ВКонтакте» полиция:
- информирует население о деятельности органов внутренних дел;
- разъясняет порядок получения государственных услуг;
- делится с подписчиками интересной и полезной информацией об актуальных видах преступлений;
- предупреждает о новых схемах мошенников;
- информирует о ходе расследования резонансных уголовных дел и раскрытия преступлений;
- рассказывает, как обезопасить себя и своих близких от злоумышленников.
На страницах ведомственных аккаунтов пользователи имеют возможность задать вопросы, получить ответы в самые короткие сроки, а также узнать всё о работе участкового уполномоченного полиции и найти его контактные данные.
Официальный сайт: 48.мвд.рф
ВКонтакте: https://vk.com/umvd48
Twitter: https://twitter.com/umvd48
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