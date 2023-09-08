Управление МВД России по Липецкой области возглавил генерал-майор полиции Дмитрий Петров. Вчера с ним встретился губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Нового начальника руководителю региона и личному составу управления представил Министр внутренних дел России генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев.

Дмитрий Леонидович Петров родился 8 сентября 1972 года в Ленинграде. На службу в органы внутренних дел поступил в 1992 году. В 2000 году окончил Санкт-Петербургский университет МВД России по специальности «Юриспруденция». Почти 25 лет Дмитрий Леонидович работал в подразделениях криминального блока ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: в уголовном розыске, управлениях по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, с организованной преступностью, возглавлял центр по противодействию экстремизму. С марта 2020 года — заместитель начальника ГУ по противодействию экстремизму МВД России. За время службы Дмитрий Петров награжден государственными наградами: медалью «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, медалью «За отвагу». Ведомственными наградами: «За отличие в службе» I, II и III степени, «За доблесть в службе», «За безупречную службу в МВД». В 2022 году Дмитрию Леонидовичу Петрову присвоено почётное звание «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации».

«Дмитрий Петров – грамотный и ответственный руководитель. Считаю, что он обладает достаточным опытом, чтобы на должном уровне обеспечить правопорядок и безопасность граждан на вверенной территории», – подчеркнул министр и обозначил первоочередные задачи в субъекте. Одна из главных – обеспечение экономической безопасности, а именно пресечение фактов хищений и нецелевого использования бюджетных средств, в том числе выделяемых на реализацию национальных проектов, развитие ведущих отраслей экономики, социальную поддержку населения. Также Владимир Колокольцев потребовал наращивать усилия по противодействию IT-преступлениям, незаконному обороту наркотиков, выявлению фактов незаконной миграции.

«Правительство Липецкой области уделяет повышенное внимание профилактике правонарушений. Для этого реализуется региональная программа правоохранительной направленности, которая охватывает множество задач. По ряду позиций достигнуты позитивные результаты, в частности, значительно сократилось число преступлений, совершенных несовершеннолетними, гражданами в состоянии алкогольного опьянения, снизилась рецидивная преступность», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.