Новая схема сбора и утилизации медицинских отходов, подлежащих уничтожению, появилась на территории Добринской районной больницы. Здесь установили первый в регионе криомодуль. Он предназначен для приема и накопления полимерных отходов, образующихся в учреждениях здравоохранения.

Такое оборудование установила компания «СоюзРубин-Втормет» – резидент липецкого Технопарка. Предприятие успешно реализует проект, позволяющий перерабатывать в полезные изделия до 80% медицинских отходов, подлежащих уничтожению. Предприятие применяет высокотехнологичное оборудование собственной разработки без использования иностранных устройств и сырья.

— Сегодня мы отказываемся от импортных технологий. Этот инновационный криомодуль не просто первый в Добринской больнице – таких модулей нет нигде в России. Внедрение новой схемы утилизации отходов позволит уйти от их дорого уничтожения, а также учреждения получат возможность продавать отходы и дарить им вторую жизнь, — рассказал генеральный директор ООО «СоюзРубин-Втормет» Сергей Бизин.

Уникальность проекта заключается в том, что полный цикл по приему, хранению, перевозке, обеззараживанию, дроблению и сепарации фракции осуществляется автоматическим способом. В итоге получается вторичное сырье высокого качества.

Как отмечают медицинские работники, преимущество криомодуля неоспоримо. Здесь медицинские отходы хранятся при низкой температуре, что позволяет не проводить предварительную дезинфекцию при их утилизации. Благодаря этому у медсестер остается больше времени, которое они могут уделить пациентам. Также раздельный сбор мусора дает возможность реализовывать его. Кроме того, отдельно стоящее здание позволяет освободить несколько помещений больницы и использовать их по другому назначению.

Криомодуль предоставляется в пользование бесплатно. При этом отпадает необходимость сжигать полимерные отходы, а за сданный объем больница получает деньги.

— Новая схема сбора и утилизации медицинских отходов безопасна для окружающей среды и здоровья граждан. Кроме того, она даёт значительные экономические плюсы. Если в 2021 году мы потратили на утилизацию медотходов порядка 700 тысяч рублей, то в этом году сэкономим минимум 30% затрат. Вырученные средства направим на другие нужны больницы, — отметила главный врач Добринской ЦРБ Лилия Самошина.

Стоит отметить, что до конца года компания «СоюзРубин-Втормет» планирует оснастить таким оборудованием все лечебные учреждения региона.