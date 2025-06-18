Уникальное производство лаков откроют в ОЭЗ «Липецк»

Полиакриловые и эпоксиакрилатные лаки будут производить на ОЭЗ «Липецк». В рамках Петербургского международного экономического форума вице-губернатор Липецкой области Сергей Курбатов подписал соглашение с генеральным директором ООО «Прайм Топ Специальные Покрытия», которое подразумевает строительство на территории грязинского участка ОЭЗ «Липецк» предприятия по производству такой продукции, аналогов которой нет в России.

Предприятие планирует изготавливать два вида лаков: полиакриловый лак, который в последующем будет использован в качестве добавки в производстве лакокрасочных материалов, и эпоксиакрилатный лак, который используется как покрытие для жестяной и алюминиевой упаковки и тары. Мощность предприятия составит 200 тонн полиакрилового лака и 2800 тонн эпоксиакрилатного лака в год. Производство импортозамещающей продукции будет осуществляться на современном оборудовании.

Инвестиции в проект составят 1 млрд 305,1 млн рублей. Запуск производства будет осуществляться в два этапа. Старт производства полиакрилового лака запланирован на 4 квартал 2026 года. Второй этап – производство эпоксиакрилатного лака – запустят в 4 квартале 2027 года. Реализация проекта позволит создать в ОЭЗ 80 рабочих мест.

«Строительство нового высокотехнологичного предприятия в Липецкой области – яркий пример эффективности нашей особой экономической зоны. Инвестиции в 1,3 млрд рублей и создание новых рабочих мест – весомый вклад в экономику области. Производство уникальных лаков, не имеющих российских аналогов, подтверждает привлекательность Липецкой области для инновационных производств и наше стремление создавать здесь передовые предприятия», — подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.