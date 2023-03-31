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Как всегда неожиданно поступила пациентка 42 лет с внутренним кровотечением. Причину установили быстро — аневризма артериального сосуда, патологическое выпячивание сосудистой стенки, проще говоря «мешок». При определённых обстоятельствах разрыв его может привести к смерти.

Хирурги приняли решение провести лечение внутрисосудистым доступом, то есть без разрезов, максимально бережно для больного. В полость аневризмы завели эмболизирующую спираль, которая «запломбировала» данный сосудистый «мешок».

Наши эндоваскулярные хирурги снова оказались на высоте! В результате многочасовой жизнеспасающей операции на артериальной аневризме у пациентки была устранена причина внутреннего кровотечения. Операцию выполнил заведующий отделением рентген хирургических методов диагностики и лечения кандидат медицинских наук Малюков Михаил Владимирович.

Уже вчера женщину перевели в общую палату с положительной динамикой. Планируется дальнейшая реабилитация и выписка на амбулаторное наблюдение.

Приятно, что специалисты расширяют свои возможности и в очередной раз подтвердили профессиональное мастерство.