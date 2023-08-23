Современный скульптор, художник Александра Weld Queen создаст два арт-объекта для Третьих Международных инклюзивных творческих игр, финал которых пройдет в Липецке с 5 по 10 сентября. Сейчас мастер работает в Архангельске и варит из металла дельфина и липу. Дельфин – символ Международных инклюзивных игр. Липа – дерево желаний, дружбы и равных возможностей. Символ открытия и закрытия игр.

Каждый участник игр сможет повязать ленточку на эти фигуры и загадать желание. По задумке художников и организаторов фестиваля в стволе липы можно спрятать небольшой подарок-сюрприз для другого человека.

Эти арт-объекты останутся на постоянной основе на площадке проведения игр – Зеленом острове. Впоследствии липчане и гости города смогут любоваться ими и вспоминать о прошедшем знаковом событии для города.

«Поддерживать граждан с ограниченными возможностями здоровья и развивать площадки для совершенствования их способностей и самореализации – одна из важных задач органов власти. Международные инклюзивные творческие игры позволят не только липчанам с инвалидностью показать себя, но и нам увидеть, какие социальные меры оказываются этим категориям граждан в других субъектах, обменяться опытом в этой сфере», – подчеркивает губернатор Игорь Артамонов.