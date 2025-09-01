Уникальные усадьбы Липецкой области возрождают для развития туризма

Вице-губернатор Сергей Курбатов оценил ход реставрации уникальных усадеб в Задонском районе. Основной целью визита стала оценка инвестиционных проектов по возрождению историко-культурного наследия, которые в перспективе станут драйверами развития туризма в регионе.

Первым объектом посещения стала усадьба «Кожиных» в селе Репец – памятник архитектуры федерального значения с богатой историей. Ее жемчужиной является Покровский храм 1767 года, выдержанный в стиле барокко с уникальными элементами декора рококо. Его интерьер украшают колонны в виде стволов деревьев, символизирующие «райский сад». После отъезда сельской школы в 2014 году усадебный комплекс пришел в упадок. Его возрождение взял на себя инвестор Алексей Шкрапкин. На сегодняшний день реставрация близка к завершению. Общий объем инвестиций составил более 97 миллионов рублей. В 2021 году проекту была оказана государственная поддержка в виде гранта «Инвестиционный» в объеме 15 миллионов рублей.

Затем вице-губернатор посетил усадьбу Хвостовых, связанную с именем камергера царского двора Алексея Хвостова. Главный дом, построенный в стиле эклектики с элементами английской псевдоготики, и окружающий его дендрологический памятник природы формируют уникальный ансамбль. Инвестор, компания «БЭЗРК-Белгранкорм» в лице Александра Орлова, реализует здесь масштабный проект. Он включает не только реставрацию усадьбы, но и создание современного туристического кластера с гостиницей, рестораном, СПА-зоной, а также организацию производства хмеля и выращивание рыб. Планируемый объем инвестиций – 2,5 миллиарда рублей. Окончание первого этапа работ запланировано на второй квартал 2026 года.

Финальной точкой маршрута стала база отдыха «Донской лес», где собственник Павел Тучков построил 82 новых модульных домика на 155 номеров в рамках национального проекта «Туризм». Общий объем вложений превысил 557,5 миллиона рублей, из которых 232,1 миллиона – средства федерального и регионального бюджетов, а 325,4 миллиона – частные инвестиции. Здесь также планируется создание зоны отдыха с бассейном.

«Развитие туристического кластера в Задонском районе – один из наших ключевых приоритетов. Мы видим мощный эффект от партнёрства государства и частного бизнеса. Возрождение уникальных исторических усадеб, таких как Кожиных и Хвостовых, вложение миллиардов частных инвестиций в создание современной инфраструктуры – всё это говорит о том, что Липецкая область уверенно становится одним из популярных туристических направлений. Наша общая задача – создать здесь пространство, где богатейшее культурное наследие гармонично сочетается с высоким уровнем сервиса, что, безусловно, даст мощный импульс для развития всего региона», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.