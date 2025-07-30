Уникальный памятник архитектуры XIX века в центре Липецка ждет инвестора

Уникальный объект культурного наследия – усадебный дом второй половины XIX века выставлен на продажу в историческом центре Липецка на улице Первомайской, 47. Это редкий пример полностью сохранившегося купеческого ансамбля с оригинальной архитектурной отделкой фасадов и интерьеров.

Здание представляет собой двухэтажную усадьбу площадью 880 квадратных метров с хозяйственными постройками и подвалом (200 кв. м). В XIX веке первый этаж использовался под торговые помещения, второй – под жилые комнаты. Архитектурный облик здания выполнен в стиле эклектики с элементами псевдобарокко: рустованные пилястры, профилированные наличники и изящный карниз с декоративными зубцами. Площадь земельного участка – 0,14 гектара. Есть парковка на 12 автомобилей. Все инженерные коммуникации подведены.

Объект расположен в самом престижном районе города – в шаговой доступности от площади Петра Великого, рядом с правительством Липецкой области. Вблизи рекреационные зоны – Нижний парк и Комсомольский пруд, а также популярные рестораны и кафе, формирующие гастрономический центр города. Благодаря удачному расположению и сохранившейся исторической атмосфере, здание идеально подходит для премиального ресторана или гастропаба, бутик-отеля или апарт-отеля, коворкинга или офиса премиум-класса, многофункционального общественного пространства.

Агентство инвестиционного развития Липецкой области готово оказать содействие потенциальным инвесторам в реализации проекта. Это хорошая возможность приобрести памятник архитектуры в самом сердце города и создать на его основе успешный бизнес с историческим колоритом. Объект находится под охраной государства как памятник архитектуры регионального значения, что предусматривает особый порядок реконструкции и эксплуатации. По вопросам приобретения и сотрудничества можно обращаться в Агентство инвестиционного развития Липецкой области по телефону: +79191609545 (Екатерина Лаврова).

«В Липецкой области есть примеры восстановления памятников архитектуры инвесторами и возвращения их в экономику за счет организации объектов туриндустрии. Это не просто бизнес, а особая миссия по сохранению наследия, поэтому предприниматели, которые за это берутся, смогут получить особую поддержку», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.