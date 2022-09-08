Уникальный штабелировщик соломы работает на полях Долгоруковского района. В одном из хозяйств солому для крупного рогатого скота помогает заготавливать единственная в России машина.

Она не просто собирает солому и спрессовывает её в тюк. В паре с пресс-подборщиком работает штабелировщик. Это роботизированный прицеп, который формирует некую пирамиду из четырех тюков и оставляет их на поле. Это позволяет сразу в четыре раза снизить затраты на погрузку и повысить эффективность вывоза кормов для дальнейшего хранения.

«Аграрии региона всегда стараются идти в ногу со временем и используют самые современные достижения техники, — отметил заместитель губернатора Липецкой области Игорь Кремнёв, который посетил Долгоруковский район. – И это не просто погоня за чем-то новым. Во главу угла наши сельхозпроизводители всегда ставят эффективность».