Универсальные ярмарки пройдут в апреле в муниципалитетах Липецкой области

Министерство торговли и ценовой политики Липецкой области приглашает на универсальные ярмарки. Свою продукцию представят предприятия малого бизнеса, сельскохозяйственные товаропроизводители и кооперативы региона. Можно будет приобрести мясную и молочную продукцию, рыбу, чай, мед, специи, сезонные овощи и фрукты.

В апреле ярмарки пройдут:

5 апреля – Елец, улица Мира (в районе дома №161);

11 апреля – Чаплыгин, улицы Советская и Ленина; Измалково, улица Октябрьская (бывший двор райпо);

12 апреля – Грязи, улица 30 лет Победы, 52; Липецк, улица Космонавтов, 54а (территория у ОЦКНТ); Тербуны, улица Ленина;

13 апреля – Волово, улица Парковая;

16 апреля – Грязи, улица Гагарина, 2;

17 апреля – Лев-Толстой, улицы Коммунистическая и Володарского; Добринка, улица Октябрьская;

18 апреля – Хлевное, улица Свободы; Долгоруково, улица Тимирязева;

22 апреля – Елецкий район, село Каменское, Центральная площадь;

26 апреля – Доброе, улица Октябрьская, 6.

Время работы ярмарок с 8:00 до 14:00.

Кроме того, в Липецке пройдут две двухдневные ярмарки на площади Константиновой, 3: 2-3 и 15-16 апреля. Время работы – с 8:00 до 15:00.

«У жителей региона такие ярмарки пользуются большой популярностью, потому что липчане уверены в качестве и вкусовых качествах местной продукции. Благодаря широкой географии ярмарок возможность купить липецкие товары есть практически во всех уголках области», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.