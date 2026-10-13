Универсальный спортивный зал построили на улице Космонавтов в Липецке

День, когда на Космонавтов в Липецке появилась крытая модульная спортплощадка, стал, наверное, самым счастливым для юных баскетболистов города и их тренеров за последнее время. До этого они занимались в основном в спортзалах школ – с каждым учреждением приходилось договариваться отдельно и везде подстраиваться под специфические условия. Где-то спортсмены не могли отрабатывать дорожку шагов – не хватало длины зала, где-то нельзя было бить по мячу слишком сильно – тогда он ударялся в стену и оставлял след. Самое неудобное: свободное время определяла школа, порой залы освобождались только поздним вечером.

Наконец-то у юных баскетболистов Липецка появился свой зал – современный, удобный, безопасный и правильного формата. С удобными раздевалками, санузлами, душевыми. Закуплен необходимый инвентарь – не только для игр, но и для общефизической подготовки, растяжки.

«Теперь можно играть профессионально – новая площадка правильного формата. В распоряжении спортшкол весь день – с утра и до шести вечера. Хватает в расписании мест и для учеников 47-й школы, рядом с которой построен модульный зал», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Вечернее время предоставляется спортклубам и любительским командам – занятия уже проводят баскетболисты, волейболисты, футболисты, экзотического ролибола. Кстати липецкие ролиболисты недавно провели здесь большой праздник в честь всемирного дня ролибола и теперь хотят сделать этот комплекс своей главной тренировочной базой.

Модульная крытая спортплощадка на Космонавтов открылась в апреле. Ее построили в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». Сегодня здесь на постоянной основе бесплатно занимаются около 200 воспитанников спортшкол. Это не считая занятий в вечернее время. Комплекс может принять и больше без потери в комфорте для спортсменов. А еще он очень удобно расположен – почти в центре города рядом с многочисленными транспортными артериями и в тоже время в тихом районе.