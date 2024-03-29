Фестиваль студенческого спорта «Универсиада-2024» прошел в областном центре. В нем приняли участие 86 команд (886 спортсменов) из 19 образовательных организаций. Два дня спортсмены команд студенческой молодёжи боролись за звание лучших в 12 видах спорта: армспорт (армрестлинг), баскетбол, настольный теннис, волейбол, мини-футбол, перетягивание каната, гиревой спорт, аэробика, быстрые шахматы, плавание, силовое многоборье, киберспорт.

Площадки фестиваля разметили в ЛГТУ, ЛГПУ имени П. П. Семёнова-Тян-Шанского, ЕГУ имени И.А. Бунина. На торжественном закрытии фестиваля наградили команды и победителей в личном первенстве. Организаторы фестиваля: Ассоциация студентов Липецкой области, управление физической культуры и спорта, управление образования и науки области, Липецкая областная организация Общероссийского профсоюза образования. Проект реализован при поддержке Профкома ЛГТУ.