Университетская смена для 50 мальчишек и девчонок из Донецкой Народной Республики стартовала в Липецком государственном педагогическом университете имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского в День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Школьников ждет обширная образовательная программа, путешествия и экскурсии, знакомство с Липецком и областью, интерактивные лекции и мастер-классы, спортивные и творческие мероприятия, встречи с интересными людьми, а еще погружение в профессию учителя и яркую студенческую жизнь.

Всего в ЛГПУ этой осенью проведут две университетские смены по 10 дней, а значит, около 100 ребят из новых регионов России смогут отдохнуть в Липецкой области. Вуз уже третий год принимает участие в проекте Министерства просвещения РФ по организации образовательных многопрофильных смен для ребят из новых регионов страны.

«Профильных мероприятий в вузе должно быть много – и для своих школьников, и для приезжих. Чтобы будущие абитуриенты выбирали правильные профессии, учились с удовольствием и имели хороший настрой на работу по специальности в будущем», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.