15 января текущего года детский омбудсмен Юрий Таран совместно с главой администрации Добровского района Анатолием Поповым посетил МБОУ СОШ с. Панино и ознакомился с организацией образовательного процесса.

Напомним, что с 4 сентября 2020 года вопрос реализации права на качественное и доступное образование учащихся Панинской школы находился на постоянном контроле уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области.

Поводом стал затянувшийся капитальный ремонт. Ученикам старших классов пришлось начинать учебный год в приспособленных помещениях сельского клуба. Младшие классы были переведены в помещение средней школы № 1 с. Доброе.

Организация образовательного процесса в целом заслуживает положительной оценки. Права детей на качественное образование соблюдены, отметил Юрий Таран.