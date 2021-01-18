В регионе

Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области посетил школу в Панино, где ранее затянули капремонт

12 минут назад
6 посмотрели

15 января текущего года детский омбудсмен Юрий Таран совместно с главой администрации Добровского района Анатолием Поповым посетил МБОУ СОШ с. Панино и ознакомился с организацией образовательного процесса.

Напомним, что с 4 сентября 2020 года вопрос реализации права на качественное и доступное образование учащихся Панинской школы находился на постоянном контроле уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области.

Поводом стал затянувшийся капитальный ремонт. Ученикам старших классов пришлось начинать учебный год в приспособленных помещениях сельского клуба. Младшие классы были переведены в помещение средней школы № 1 с. Доброе.

Организация образовательного процесса в целом заслуживает положительной оценки. Права детей на качественное образование соблюдены, отметил Юрий Таран.

Подписывайтесь на нас ВКОНТАКТЕ и в ОДНОКЛАССНИКАХ или сделайте свои ЯндексНовости более близкими

Не забывайте и про наш Яндекс Дзен

Вам также может быть интересно

Подписка
Уведомлять меня о
0 комментариев
Inline Feedbacks
View all comments