Управленческие практики для инвестпривлекательности Липецкой области изучает делегация региона

Делегация Липецкой области участвует в образовательной программе «Управленческое мастерство: региональные инвестиционные команды». Её организаторы — Высшая школа государственного управления Президентской академии совместно с Минэкономразвития РФ и РАНХиГС. Программа направлена на подготовку специалистов, отвечающих за привлечение инвестиций и улучшение делового климата в субъектах РФ.

В составе липецкой делегации — сотрудники министерства промышленности, инвестиций и науки региона, Агентства инвестиционного развития, а также инвестиционные уполномоченные Ельца, Задонского и Тербунского районов. Они знакомятся с глобальными экономическими трендами, мерами господдержки инвестиционных проектов, новыми элементами регионального инвестиционного стандарта, а также инструментами маркетинга территорий.

Планируется, что потитогам обучения региональная команда разработает план мер по улучшению инвестиционного климата, которые позволят усилить позиции Липецкой области в конкурентной борьбе за инвесторов и откроют новые возможности для экономического роста региона.

В 2025 году фокус обучения смещен на Национальную модель целевых условий ведения бизнеса, разработанную по поручению Президента России Владимира Путина для стимулирования роста инвестиций в основной капитал. «Современные управленческие подходы и новые компетенции позволят нашему региону эффективнее работать с инвесторами, создавать комфортные условия для бизнеса и достигать целевых показателей Национальной модели», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.