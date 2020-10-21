Управление дорог и транспорта Липецкой области соберёт предложения по планированию дорожных работ на 2021 год

Общественные слушания по реализации Национального проекта “Безопасные и качественные автомобильные дороги” в Липецкой области назначены на 24 ноября 2020 года.

Ознакомиться с целевыми показателями 2020 года и перечнем мероприятий можно здесь: http://transport-admlr.ru/bezopasnye-i-kachestvennye-avtomobilnye-dorogi-2020

Перечень дорожных работ 2020 года по районам области здесь: http://transport-admlr.ru/dorozhnye-raboty_2020

Замечания по выполненной работе и предложения по планированию дорожной деятельности на 2021 год можно направить по электронной почте в виде прикрепленного файла на адрес: orudit@admlr.lipetsk.ru, или почтой по адресу: 398059, г. Липецк, ул. Неделина 2 а.

Контактное лицо по вопросам направления замечаний и предложений – консультант отдела реализации государственных программ и национальных проектов управления дорог и транспорта Липецкой области Анпилогова Полина Валерьевна, тел. 25-88-62.

Звонки принимаются также по тел.: 25-88-82; 25-88-64.

О времени, месте и форме проведения общественного обсуждения будет сообщено дополнительно на сайте управления дорог и транспорта Липецкой области, на страницах в соцсетях и в СМИ.