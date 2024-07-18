Опыт успешного взаимодействия бизнеса и власти в Липецкой области представлен на заседании рабочей группы «Региональная политика в сфере малого и среднего предпринимательства» Комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Малое и среднее предпринимательство». Практики, презентованные управлением экономического развития Липецкой области, признаны одними из лучших на всероссийском уровне.

Построить эффективную коммуникацию и оперативно решать возникающие проблемы бизнеса в регионе помогают различные структуры. Среди них Координационный совет по развитию МСП при губернаторе Липецкой области Игоре Артамонове. В него входят 19 отраслевых групп. В 2024 году акцент в работе Совета сместился с рассмотрения общих вопросов на работу отраслевых рабочих групп, а вопросы и инициативы, поступившие от предпринимателей, рассматриваются по мере поступления в кратчайшие сроки. Всего с 2022 года проведено более 50 встреч, в ходе которых отработано свыше 150 вопросов. С 2022 года к работе Совета подключены бизнес-кураторы всех муниципалитетов. Это представители государственной власти, выступающие как единое окно для приема обращений. Они отработали порядка 1300 обращений, 97% решены в пользу заявителей.

Еще одним эффективным инструментом является Центр «Мой бизнес», предоставляющий линейку мер поддержки бизнеса. Только на горячую линию Центра поступает более 5 тысяч обращений ежегодно. Кроме того, функционируют 10 отраслевых чатов в социальных сетях и мессенджерах. В них предприниматели из одной сферы могут общаться между собой, задавать интересующие вопросы и получать важную информацию. Центр «Мой бизнес» оказывает поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Функции органа управления центром возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая ТПП.

«У нас растет число предпринимателей, самозанятых, для них в регионе существует множество мер поддержки и появляются новые. Стараемся делать условия для ведения бизнеса более благоприятными. Малый и средний бизнес не только вносит серьезный вклад в экономику, он более динамично и гибко реагирует на внешние обстоятельства, а также формирует конкурентную среду», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.