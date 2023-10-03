Управление имущественных и земельных отношений стало первым органом власти в Липецкой области, прошедшим проверку на качество образца бережливой организации от федеральных и региональных экспертов, в том числе от руководителя проектов ГК Росатом. Партнерская проверка прошла в конце сентября. По ее итогам жюри выставило высший балл по всем критериям и рекомендовало проекты управления для тиражирования в другие регионы.

Улучшение сервиса с применением инструментов оптимизации внедряются в управлении имущественных и земельных отношений с 2019 года в рамках федерального проекта «Бережливый (эффективный) регион». За последний год реализовано четыре проекта по оптимизации и ведется работа над улучшением сервиса и, главное, передаче процесса оказания услуг в МФЦ. Клиентам, желающим получить земельные услуги, теперь достаточно прийти в ближайший центр «Мои документы». О том, как подать заявление и оформить документы, проконсультируют сотрудники районных многофункциональных центров.

В дальнейшем специалисты УИЗО планируют делиться опытом на всероссийских форумах и конкурсах. Первый этап тиражирования запланирован уже на начало октября на всероссийском форуме сотрудников МФЦ. «Не только предприятия, но и госструктуры должны внедрять инструменты бережливого производства для оптимизации своей работы и более эффективного предоставления услуг. Управление имущественных и земельных отношений региона подает хороший пример, которому нужно следовать», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.