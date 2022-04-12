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Управление лесного хозяйства Липецкой области объявляет о начале пожароопасного сезона

4 часа назад
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В связи со сходом снежного покрова пожароопасный сезон на территории лесничеств Липецкой области устанавливается с 12 апреля 2022 года — соответствующий приказ подписал начальник регионального управления лесного хозяйства Ю.Н. Божко.

В целях недопущения и своевременного обнаружения лесных пожаров организованы дежурства лесопожарных бригад ОСАУ «Лесопожарный центр», а также на пожарно-наблюдательных вышках и пунктах диспетчерского управления лесничеств. Организовано патрулирование лесных массивов лесного фонда региона, согласно утвержденных маршрутов. Обеспечена бесперебойная работа системы видеонаблюдения за лесопожарной обстановкой с помощью 24 видеокамер.

В связи с началом пожароопасного сезона управление лесного хозяйства обращается к гражданам области с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности при посещении лесов. Запрещается разводить костры в лесах, бросать горящие спички, окурки, стекло и стеклянную тару и оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином и другими горючими веществами материалы.

При обнаружении лесного пожара, а также других нарушений законодательства (незаконная рубка, свалка мусора и др.) в лесах, просим сообщать об этом по бесплатному телефонному номеру прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.

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