Управление по вопросам противодействия коррупции, контроля и проверки исполнения администрации Липецкой области подвело итоги работы в 2020 году.

«Профилактика коррупционных нарушений, формирование в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, создание действенной системы контроля является одним из приоритетных направлений деятельности», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

В прошедшем году в структурах администрации области, исполнительных органах государственной власти и органах местного самоуправления было проведено свыше 170 проверок. Проконтролировано исполнение мероприятий государственных программ и региональных проектов Липецкой области. Проводился мониторинг строительства наиболее социально значимых объектов, в том числе финансируемых из федерального бюджета.

В 2020 году успешно осуществлялось внедрение целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации» на территории Липецкой области. По итогам экспертного мониторинга, проведенного Минэкономразвития России, в рамках исполнения 13 показателей целевой модели, Липецкая область вошла в число субъектов РФ, занимающих лидирующие позиции.

В 2021 году работа по противодействию коррупции в деятельности администрации области, исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления будет продолжена. «Личная ответственность каждого гражданского и муниципального служащего в сфере противодействия коррупции является важным рычагом в ее искоренении и создании условий для социально – экономического развития региона», – считает руководитель управления по вопросам противодействия коррупции, контроля и проверки исполнения администрации Липецкой области Анатолий Чичев.