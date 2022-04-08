Специалисты Управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям предупреждают: бактериальный ожог плодовых культур — опасное инфекционное заболевание культурных и дикорастущих растений семейства розоцветных, вызывающее большие потери урожая и гибель деревьев.

В Липецкой области установлено несколько карантинных фитосанитарных зон по бактериальному ожогу плодовых деревьев. Очаги заболевания выявлены на территории крупных предприятий и садоводческих товариществ в Липецком, Воловском, Лев Толстовском, Лебедянском, Измалковском и Становлянском районах. Площадь заражения составляет 31912,58 га. Сотрудники отдела контроля и надзора в области карантина растений, семеноводства и безопасности зерна по Липецкой области регулярно проводят контрольные карантинные фитосанитарные обследования насаждений плодовых и декоративных культур и дикорастущей флоры на выявление ожога плодовых деревьев.

Стоит отметить, что в результате соблюдения владельцами земельных участков карантинного режима, была упразднена карантинная зона, в которой ожог плодовых не выявлялся в течение трех лет подряд, что было подтверждено данными карантинных фитосанитарных обследований, в границах территории ООО «Сельхозинвест» (Липецкая область, Тербунский район) на площади 7840 га.

Справка: Среди плодовых культур, подверженных бактериальному ожогу, как правило, называют боярышник, кизильник, айву, яблони, рябину, иргу, айву японскую, мушмулу, дикую грушу, розу и малину. Наиболее типичными признаками поражения являются увядание и гибель соцветия. Несколько или все цветки приобретают бурый или темно-коричневый цвет, вплоть до черной расцветки, и остаются на дереве. Почки не раскрываются, становятся коричневатыми, чернеют, засыхают, но не опадают. Пораженные молодые побеги и ветви вянут, становятся коричневыми, типичным является крючкообразное сгибание кончиков побегов. Как правило, в листья, зеленые плоды, побеги и скелетные части растений бактерии проникают, главным образом, через ранки, трещины или натуральные отверстия, например, устьица. С развитием болезни бактерии распространяются по коре, ветвям и стволу, поражая все дерево, что приводит к его гибели. К примеру, засохшие цветки яблони приобретают темно коричневую окраску, груши – почти черную, и те и другие не опадают в течение сезона. На незрелых яблоках и грушах появляются маслянистые краснобурые или чернобурые пятна, за короткое время охватывающие всю поверхность плода, иногда с мелкими каплями экссудата. Со временем плоды мумифицируются. Сильно пораженное дерево выглядит, словно опаленное огнем. Летом болезнь как бы затухает, но весной с началом сокодвижения с новой силой возобновляется и распространяется по всему растению. Единственным надежным методом предотвращения или уменьшения скорости распространения бактериального ожога плодовых в незараженных районах является проведение жестких фитосанитарных мер в отношении растений, которые поражаются бактериальным ожогом, и соблюдение строгого контроля за садами и питомниками. Запрещается завоз посадочного материала из зараженных зон распространения заболевания. Сильно пораженные ожогом плодовых единичные деревья уничтожают путем выкорчевывания и сжигания их на месте.