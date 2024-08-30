Начальником управления сельского хозяйства Липецкой области с 30 августа 2024 года станет Сергей Кузовлев.

Сергей Борисович родился родился в 1980 году в селе Первомайское Лев-Толстовского района. В 2003 году получил специальность инженера в ЛГТУ. Проходил службу в рядах Вооруженных Сил РФ. Работал на предприятиях сельского хозяйства, был заместителем главы поселка Лев Толстой Липецкой области. Неоднократно повышал квалификацию и получал дополнительное образование, в том числе в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, в Академии гражданской защиты МЧС, в Российской инженерной академии менеджмента и агробизнеса.

С 2009 года до настоящего момента работал в Гостехнадзоре по Липецкой области. Прошел путь от инспектора до руководителя. За это время ведомство добилось значительных успехов на уровне ЦФО и всей страны. Липецкая область стала первым в ЦФО субъектом, где был принят закон, позволивший обеспечить безаварийность аттракционов. Регион стал вторым в стране по охвату техосмотром самоходных машин. В 2023 году два проекта инспекции были отмечены золотыми медалями всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень». Женат, воспитывает двух дочерей.