Центр «Мой бизнес» окажет поддержку управлению социальной политики в предоставлении государственной социальной помощи жителям региона на основании социального контракта. Соглашение о взаимодействии подписали руководитель профильного ведомства Ольга Белоглазова и директор АНО «Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства» Анатолий Гольцов.

«Такое сотрудничество позволит расширить штат специалистов, которые помогают нашим жителям в составлении бизнес-плана для открытия ИП на средства соцконтракта. Сейчас граждан консультируют эксперты управления экономики и Технопарка. Скоро к ним подключатся сотрудники центра «Мой бизнес», – сказала начальник управления социальной политики Липецкой области Ольга Белоглазова.

Для расчета эффективности своего дела жители могут обратиться в центр «Мой бизнес» в Липецке на ул. Кузнечная 8, а также в Ельце на ул. Карла Маркса. Кроме того, в Липецке создан отдел для желающих заключить соцконтракт. Получить информацию об этой мере поддержки и оформить все документы, в том числе бизнес-план, липчане могут в центральном офисе «Мои документы» областного центра. На сегодня в регионе заключено 1810 соцконтрактов, в том числе на открытие ИП – 466. До конца года эту меру поддержки могут получить почти 5,5 тысяч жителей области.

«Мы ориентируемся на запросы населения. В этом году упростили условия получения соцконтракта, ввели новое направление – на развитие личного подсобного хозяйства. Это должно понизить уровень бедности и вовлечь людей в создание регионального продукта», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.