Управление цифрового развития Липецкой области приступит к работе 1 января

В рамках реализации мероприятий по реформированию системы органов исполнительной власти Липецкой области и совершенствованию управленческих процессов принято решение о выделении управления информатизации администрации Липецкой области в отдельный исполнительный орган государственной власти области по вопросам цифрового развития. Соответствующий документ подписал глава региона Игорь Артамонов.

«Решение продиктовано поручениями Правительства Российской Федерации, которые уже реализованы в ряде субъектов РФ», – заявил Игорь Артамонов.

Подобные органы исполнительной власти уже созданы в Воронежской, Рязанской, Тверской, Владимирской и Амурской областях, в Кабардино-Балкарской Республике и некоторых других регионах. Штатная численность государственных гражданских служащих вновь создаваемого исполнительного органа государственной власти Липецкой области будет сформирована из гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы Липецкой области в управлении информатизации администрации Липецкой области.

Это преобразование не требует выделения дополнительных денежных средств из областного бюджета. Будет необходимо внесение изменений в правовые акты администрации Липецкой области, в которых употребляется наименование управления информатизации администрации Липецкой области. Новый исполнительный орган государственной власти региона по вопросам цифрового развития приступит к работе 1 января 2021 года.