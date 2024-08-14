Алексей Кащеев возглавил управление внутренней политики Липецкой области. К работе он приступил сегодня в статусе исполняющего обязанности руководителя.

Алексей Николаевич родился в 1978 году в Тербунах. Имеет высшее юридическое образование Воронежского государственного университета. Прошёл обучение по программе Администрации Президента России по развитию кадрового потенциала внутриполитического блока. Трудовую деятельность начал в 2000 году в должности помощника Данковского межрайонного прокурора и более 20 лет проработал в органах государственной власти. С 2009 по 2012 год занимал пост прокурора Хлевенского района, затем работал в должности Липецкого межрайонного природоохранного прокурора, также в разные годы был прокурором нескольких районов Липецка. С 2023 года до сегодняшнего назначения руководил областной Государственной жилищной инспекцией. Награждён Знаком отличия «За верность закону» II степени, Нагрудным знаком «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации». Женат, воспитывает двоих детей.