Управление здравоохранения в Липецке проводит проверку по факту гибели ребёнка. У шестилетней девочки держалась высокая температура

Управление здравоохранения Липецкой области проводит проверку по факту смерти ребёнка в Липецке. Девочка 2014 года рождения умерла 25 октября дома в присутствии родителей.

Известно, что у ребёнка несколько дней держалась высокая температура. За помощью к медикам семья не обращалась. Утром в воскресенье родители вызвали скорую помощь.

Экстренные вызовы к детям находятся под особым контролем врачей, поэтому бригада медиков прибыла на вызов в максимально короткие сроки, о чём есть запись в карте вызова, сообщили в областной администрации.

Звонок диспетчеру поступил в 10:51. Через сорок минут, в 11:31, врачи уже были на месте. При осмотре было установлено крайне тяжёлое состояние ребёнка, проведены реанимационные мероприятия, однако спасти девочку не удалось.

Следственный комитет выясняет все обстоятельства произошедшего, а также причины гибели девочки.