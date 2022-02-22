В регионе

Управлением Россельхознадзора с начала года в Липецкой области проконтролировано более 300 тысяч тонн подкарантинной продукции

3 часа назад
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Специалистами управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям с начала года в Липецкой области проконтролировано и отправлено на экспорт 64,4 тыс. тонн подкарантинной продукции, в том числе 8,8 тыс. тонн зерна.

В другие регионы РФ отгружено 69,5 тыс. тонн подкарантинной продукции, в том числе 62,2 тыс. тонн зерна. При проведении лабораторных исследований в 2 случаях выявлен карантинное сорное растение –повилика. Подкарантинная продукция отправлена на предприятия, имеющие технологию, лишающую семян жизнеспособности.

Кроме того, в регионе досмотрено 104,4 тонн семян сахарной свёклы, поступившей из Германии, и 61,2 тонны семян из стран таможенного союза.

Оформлено 2654 фитосанитарных документа.

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