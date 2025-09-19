Управлять беспилотниками липецких школьников учат в Колледже искусственного интеллекта

Первую профессию оператора БПЛА получают 10 липецких школьников в рамках проекта «В будущее с уверенностью» областного Центра опережающей профессиональной подготовки. Свидетельство они получат после завершения обучения в начале декабря.

Цель программы — подготовить специалистов, способных уверенно управлять беспилотными воздушными суднами малого класса взлётной массой до 30 килограммов и обеспечивать безопасность их полётов. Участников научат управлять дронами, оформлять полетные задания, работать с камерой и преодолевать полосы препятствий.

«Ребята уже сейчас получают навыки, востребованные в современной промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и других сферах. Уверен, они продолжат учиться и пополнять арсенал своих компетенций, чтобы успешно реализоваться в выбранной для карьеры отрасли», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Проект «В будущее с уверенностью» помогает определиться с выбором карьеры. Школьники учатся по краткосрочным программам в течение учебного года. Свыше 2500 ребят уже завершили обучение. До конца года проект охватит ещё 500 школьников. Выбрать одну из 30 профессий от флориста до лаборанта химического анализа и пройти обучение можно уже сейчас.

Центр опережающей профессиональной подготовки Липецкой области создан в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» в 2022 году. С 2025 года развитие системы дополнительного образования продолжается по новому нацпроекту «Молодежь и дети».