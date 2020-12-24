Направлено в суд уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Липецкая Управляющая Компания», совершившего преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб).

Установлено, что директор компании, занимающейся обслуживанием жилого фонда, заключил договор с ООО «Объединенные вычислительные центры», на которое возложены обязанности по сбору денежных средств с населения за оказанные услуги и поставленные ресурсы, в том числе электроэнергию.

Полученные от жильцов средства организация по указанию управляющей компании должна была переводить поставщикам энергоресурсов. Однако, несмотря на наличие задолженности перед ООО «НОВИТЭН», директор управляющей компании дал незаконное указание не направлять гарантирующему поставщику денежные средства в сумме 9 млн. рублей, поступившие от пользователей помещений за потребленную на общедомовые нужды электроэнергию.

В результате таких действий ООО «НОВИТЭН» причинен имущественный ущерб на вышеуказанную сумму, то есть в особо крупном размере.

Надзор за расследованием уголовного дела осуществлялся прокурором Левобережного района г. Липецка.

Учитывая, что в ходе следствия материальный ущерб возмещен, следственными органами заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела с назначением обвиняемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, сообщает прокуратура Левобережного района г. Липецка.