Представители Госжилинспекции региона на примере областного центра проверили, как Липецкая область готовится к предстоящему отопительному сезону. Совместно с городским департаментом ЖКХ они включили в список объектов выборочной поверки дома на улицах Семашко и Мичурина, а также ремонтируемый участок теплотрассы на Неделина.

Многоэтажку на Семашко, 5в построили в прошлом году. В доме установлен автоматизированный тепловой пункт с тремя теплообменниками. Перед новым сезоном отопительную систему МКД необходимо промыть. Работы проводят специалисты управляющей организации, обслуживающей здание, – убирают накипь или другие отложения из труб. Длительность процедуры зависит от степени загрязненности.

В Липецке сейчас промыто около 40% от общего жилфонда. Однако только этими работами подготовка к осенне-зимнему периоду не ограничивается. В каждом обслуживаемом доме специалисты управляющих компаний устраняют неисправности фасадов, крыш, чердачных перекрытий, оконных и дверных проемов. Также они обеспечивают гидроизоляцию фундаментов, проводят ремонт и наладку внутридомовых сетей, тепловых пунктов и систем отопления. Так, в девятиэтажном доме на улице Мичурина, 32 заканчивают ремонт крыши – промазывают швы-стыки кровельного полотна. Кроме того, предстоит замена стояков, кранов и труб.

«В Липецкой области более 3,5 тысячи многоквартирных домов необходимо качественно подготовить к отопительному сезону. Пока работы идут в графике, контроль за их выполнением осуществляют органы местного самоуправления, собственники жилфонда и их уполномоченные, а также государственная жилищная инспекция. Завершить подготовку к осенне-зимнему периоду управляющие организации должны до 15 сентября», – подчеркнул заместитель руководителя областной Госжилинспекции Сергей Музалевских.

Одновременно с управляющими компаниями к зиме готовятся сетевые организации. Так, в районе дома №49 на улице Неделина сотрудники Липецкого филиала ПАО «Квадра» ведут первый этап работ по техническому перевооружению магистральной тепловой сети. Теплотрасса здесь прослужила более 35 лет, от нее запитано 250 домов, объекты здравоохранения и образования. Всего будет заменено 806 метров трубопровода.

«Проект позволит снизить тепловые потери в централизованной системе теплоснабжения Липецка, сократить ремонтные затраты при эксплуатации, а также повысить надежность работы и улучшить теплоснабжение жителей. Планируем завершить работы в октябре», – рассказал главный инженер ПП «Липецкие тепловые сети» Липецкого филиала ПАО «Квадра» Алексей Пшеничников.

На 38 котельных ПАО «Квадра» и семи АО «ЛГЭК» необходимые работы уже проведены. Представители Госжилинспекции Липецкой области продолжат проводить выборочные выездные проверки подготовки к отопительному сезону 2022-2023 годов. Губернатор Игорь Артамонов уделяет особое внимание деятельности управляющих компаний и организаций жилищно-коммунального хозяйства, задача которых – качественное предоставление услуг ЖКХ жителям области. «Соответствующие службы и ведомства ведут строгий контроль за их работой», – подчеркивает глава региона.