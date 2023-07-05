Подготовку к осенне-зимнему периоду управляющие организации должны завершить до 15 сентября. Процесс их работ контролируют представители муниципалитетов, Госжилинспекции региона и АО «Квадра». Сегодня в список объектов выборочной поверки попали дома на улицах Нижняя Логовая и Первомайская в Липецке, которые обслуживает управляющая организация «Забота».

Как пояснил руководитель управляющей организации Евгений Коротаев, в многоэтажки специалисты заходят по графику. В каждом устраняют неисправности фасадов, крыш, чердачных перекрытий, оконных и дверных проемов. Также обеспечивают гидроизоляцию фундаментов, проводят ремонт и наладку внутридомовых сетей, тепловых пунктов и систем отопления.

Так, в доме №81 на улице Первомайская сотрудники УК заканчивают ремонт крыши – промазывают швы-стыки кровельного полотна. В доме №6 на улице Нижняя Логовая ведут промывку внутридомовых сетей теплоснабжения. Через специальную установку с компрессором в систему под высоким напором подают водо-воздушную смесь, которая удаляет накипь и отложения на внутренней поверхности труб. Длительность процедуры зависит от степени загрязнённости, ее повторяют до тех пор, пока из трубы не пойдет абсолютно чистая вода.

Несмотря на то, что работы идут по графику, их исполнение контролируется органами местного самоуправления, собственниками жилфонда, а также сотрудниками государственной жилищной инспекции, подчеркнули проверяющие. Качественно подготовить к отопительному сезону в Липецкой области необходимо более 6 тыс. многоквартирных домов. Весь период подготовки МКД к зиме Госжилинспекция будет проводить внеплановые проверки работы УК, при выявлении нарушений выдаются предписания, а в случае их неустранения – составляются протоколы об административных правонарушениях.

Губернатор Игорь Артамонов уделяет особое внимание деятельности управляющих компаний и организаций жилищно-коммунального хозяйства, задача которых – качественное предоставление услуг ЖКХ жителям области. «Подготовка к отопительному сезону находится под особым контролем. Ресурсоснабжающие и управляющие организации должны обеспечить бесперебойную и безопасную подачу тепла в дома жителей Липецкой области», – подчеркивает Игорь Артамонов.