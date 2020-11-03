Упрощенный порядок предоставления ежемесячных выплат из материнского капитала продлили до 1 марта 2021 года

По 1 марта 2021 года продлен упрощенный порядок оформления ежемесячных выплат из средств материнского капитала. Это касается семей, которые уже являются получателями выплаты и у них истекает срок ее получения. Соответствующий закон* подписал Президент России Владимир Путин. Ранее такой порядок уже действовал в период с 1 апреля по 1 октября текущего года. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой было принято решение продлить автоматическое получение данной выплаты без заявлений и подтверждающих документов от граждан.

Выплата будет продлеваться автоматически территориальным органом Пенсионного фонда после дистанционного получения согласия владельца сертификата. Для этого специалисты ПФР свяжутся с семьей, у которой подходит к концу период выплаты, посредством телефонной связи. Также о желании продлить данную выплату семья может сообщить сотрудникам ПФР по телефону самостоятельно.

Новый беззаявительный порядок продления выплаты установлен с 1 октября текущего года по 1 марта 2021 года.

В случае если семья впервые обращается за выплатой, то, как и ранее, потребуется представить данные о доходах за 12 календарных месяцев, отсчет указанного периода начинается за шесть месяцев до даты подачи заявления о назначении ежемесячной выплаты.

Напомним, что право на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала имеют нуждающиеся семьи, в которых второй ребенок рожден, начиная с 1 января 2018 года, а доход семьи не превышает 21030 рублей на одного человека. Размер выплаты в Липецкой области составляет 9840 рублейв месяц. Выплату из средств материнского капитала семьи могут получать до исполнения ребенку трех лет. Первая выплата назначается до достижения ребенком возраста одного года. Затем, по заявлению, она может продлеваться до двух, а при необходимости и до трех лет.

*Федеральный закон от 27.10.2020 №345-ФЗ «О внесении изменений в статью 2 Федерального закона «Об особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребёнка».