Ура! Каникулы!

С конца мая в школах начали работать летние оздоровительные лагеря. А это значит, что начались самые любимые каникулы, причём отдохнут за это время и дети, и их родители. Всего в Добринском районе оздоровятся 949 детей в 23 лагерях. 13 из них — дневного пребывания, 8 — палаточных и два — труда и отдыха. Последние работают в лицее и школе №2 п. Добринка.

Каждый лагерь имеет свое направление в работе. Есть смены волонтёрские, спортивные, профориентационные, посвящённые Году защитника Отечества и Юнармии. Работают оздоровительные лагеря с 27 мая по 22 июня (у каждой школы — собственный график).

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“Мы хотим сделать отдых детей в Липецкой области доступным, а лагеря — современными и комфортными. Больше 77 тыс. детей отдохнули в оздоровительных лагерях в 2024 году, в том числе 45 тыс. рубят – в рамках летней оздоровительной кампании, в регионе работало 15 загородных и 361 пришкольный, 87 лагерей труда и отдыха на базе образовательных организаций и 44 палаточных”, – отметил Игорь Артамонов.