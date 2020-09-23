Урбанистический хакатон «Города» проходит в Липецке

Этап Всероссийского урбанистического хакатона «Города» проходит в Липецке. В этом году хакатон запущен в онлайн-формате. Начинающие архитекторы, дизайнеры и урбанисты предлагают свое видение по обновлению внешнего вида областного центра, сообщили в управлении культуры и туризма Липецкой области.

Кейс для проектирования в Липецке представила финалист программы Архитекторы РФ 2019/2020 и директор регионального отделения Общероссийской организации «Городские реновации» Липецкой области Валерия Авдонина. В течение трех дней три команды молодых специалистов из разных российских регионов вместе с кураторами будут разрабатывать градостроительные решения по благоустройству бульвара Неделина в Липецке. Один из проектов будет воплощен в жизнь при поддержке администрации региона.

Помимо онлайн-работы над реальными кейсами участников ждет групповая игра на командообразование, социологическое, историческое и социокультурное исследование территории региона, а также мотивационные кейсы для каждой команды. Сегодня, в финальный день хакатона, планируется подведение итогов и объявление проекта-победителя, на реализацию которого выделяет средства фонд «Милосердие». Организатором Всероссийского урбанистического хакатона «Города» выступает Роскультцентр, соорганизатор – управление молодежной политики Липецкой области. Партнеры хакатона – Общероссийская организация «Городские реновации» и Союз Архитекторов России.

«У нас еще много работы по улучшению условий жизни населения и в крупных городах, и в сельской глубинке, – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – И мы стремимся, чтобы наш дом, будь то город или село, и зимой, и летом выглядел чисто, красиво и уютно».