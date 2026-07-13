Урок безопасности от Госавтоинспекции

«В теплые дни количество детей на улицах и дорогах увеличивается, особенно в период летних каникул. К сожалению, дети не всегда могут правильно оценить сложную дорожную обстановку и принять верное решение. Сохранить самое ценное — детские жизни должны именно мы, взрослые участники дорожного движения», — с такими словами обратился к участникам мероприятия в Средней Матрёнке лейтенант полиции, инспектор отделения Госавтоинспекции ОМВД России «Добринский» Алексей Незнамов.

Вместе с сотрудниками отделения Госавтоинспекции на одной из оживленных улиц с. Средняя Матренка отряд юных инспекторов вручил водителям памятки с пожеланием соблюдать правила дорожного движения.

В ходе совместного мероприятия были усвоены верные алгоритмы действий на проезжей части, о чем не только рассказал, но и показал на практике инспектор ДПС.

Ребятам напомнили основные правила для пешеходов.

Мероприятие прошло успешно, интересно и познавательно.

У отделения Госавтоинспекции забот много, но одна из них выделяется особо — это пропаганда правил дорожного движения, профилактика несчастных случаев на дорогах.

Сотрудники отделения Госавтоинспекции напомнили водителям и пешеходам о важности соблюдения правил безопасного поведения на дорогах, а также о том, что внимательность, разумная скорость и осторожность помогут избежать аварии, и вручили самым юным участникам мероприятия световозвращающие элементы.

Начальник Среднематренского территориального отдела Нина Гущина поблагодарила начальника отделения Госавтоинспекции ОМВД России «Добринский» Алексея Владимировича Полянского за совместно проведенное мероприятие.