В рамках реализации масштабного проекта по финансовой грамотности населения Елецкий железнодорожный техникум эксплуатации и сервиса стал первым среди организаций среднего профессионального образования в регионе, где в качестве экспертов побывали председатель Ассоциации сельскохозяйственных производителей Липецкой области Елена Родионова и руководитель отдела продаж ПАО «Сбербанк» Елена Рощупкина. В ходе обучающей игры они рассказали о нюансах правильного планирования бюджета, ведения и организации бизнеса. Ребятам в игровой форме было предложено создать свой бизнес-проект, просчитать его значимость, доходы, риски.

Обучение детей финансовой грамотности – это стремление к тому, чтобы подрастающее поколение справлялось с организацией своего бюджета, умело ставить цели и копило на них средства, избегало долгов и успешно защищалось от финансовых мошенников.

«Сегодня крайне важно, чтобы любой человек владел современными финансовыми инструментами, – считает глава региона Игорь Артамонов. – Каждый должен уметь планировать личный и семейный бюджет, свои расходы, адекватно оценивать существующие риски и правильно вкладывать деньги. Повышение финансовой грамотности – это важная социальная задача и веление времени».