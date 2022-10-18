«Урок цифры» по искусственному интеллекту в стартапах проходит с 26 сентября по 23 октября в российских школах, в том числе в Липецкой области. «Современные школы должны идти в ногу со временем. Цифровая экономика развивается, IT-специалисты всегда востребованы. Такие проекты позволяют школьникам понять, как работают цифровые технологии и помогают им определиться с профессией», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Урок ежегодно адресован учащимся 1-11 классов и направлен на развитие ключевых компетенций цифровой экономики у школьников, а также их раннюю профориентацию в сфере информационных технологий. Его цель – привлечь внимание детей к сфере искусственного интеллекта, предоставить им возможность реализовать свои идеи, продемонстрировать, какие задачи может решать искусственный интеллект посредством технологий компьютерного зрения, обработки естественного языка и аналитики больших данных. Мероприятие реализуется в рамках «Урока цифры» (https://урокцифры.рф) – всероссийского образовательного проекта, организатором которого является Минцифры России совместно с Минпросвещения, АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с ключевыми российскими компаниями сферы информационных технологий.

В ходе «Урока цифры» дети знакомятся с понятием «технологические стартапы» и на практике узнают об основных этапах их создания. Участники смогут освоить разработанный урок в формате видеолекции, которая построена таким образом, чтобы занятия были доступными и интересными для школьников любого возраста. Для закрепления знаний на практике у ребят будет возможность пройти игровой тренажер. Специальная мобильная версия разработана для выполнения заданий дома, потребуется только телефон и доступ к интернету. Материалы урока будут сопровождаться методическими рекомендациями для педагогов. Как сообщили в управлении цифрового развития региона, стратегический партнер и разработчик его содержания – благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» при экспертной поддержке Сбера.

Для всех желающих узнать больше о технопредпринимательстве будет организована серия онлайн-вебинаров. «Искусственный интеллект – одно из самых динамично развивающихся технологических направлений. Сегодня он уже применяется в любом виде деятельности, а компетенции в сфере ИИ востребованы во всех отраслях, и в будущем их значение будет только возрастать. Проект «Урок цифры» позволяет нам вместе с педагогами по всей стране показывать нашим детям, что ИИ – будущее, в котором знание инструментов анализа данных и машинного обучения – это важное преимущество», – поделился первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

«Изучение искусственного интеллекта прочно вошло в нашу повседневную реальность. Эта технология в будущем будет помогать людям решать самые привычные задачи. Включение педагогами урока Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» в образовательную программу поможет школьникам претворить свои смелые идеи в жизнь, придумать уникальный проект или новый сервис. Учебный материал рассчитан на ребят любого школьного возраста, поэтому станет полезным и нужным инструментом для педагогов, сделает занятия нагляднее и увлекательнее», – прокомментировал врио генерального директора АНО «Цифровая экономика»Дмитрий Тер-Степанов.

«Урок цифры» – ежегодная всероссийская акция, которая проводится в четвертый раз. В прошлом году в рамках проекта десятки тысяч педагогов воспользовались материалами и провели занятия «Искусственный интеллект в образовании». «Урок цифры» прошли более 3,5 млн раз школьники с 1-го по 11-й класс, педагоги и родители по всему миру. Проект длился 20 дней и охватил Россию и 127 стран мира.