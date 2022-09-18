Урок кибербезопастности от компании «Ростелеком» прошел одновременно в 19 школах Липецкой области. Занятие состоялось при поддержке управления образования и науки и управления цифрового развития Липецкой области. Площадкой проведения стал 44 лицей, а по видеосвязи к виртуальному классу по защищенной сети присоединились дети из сел и городов региона. География – от Захаровки в Воловском районе до Добринки. Вместе с липчанами они слушали лекцию и отвечали на проверочные вопросы.

Школьникам рассказали о схемах киберпреступников, вредоносных ссылках, DDos-атаках, дали советы, как защитить себя. Например, как сделать надежный пароль, почему нужна двухфакторная аутентификация или зачем периодически прислушиваться к гудению выключенного компьютера (это признак, что кто-то получил к нему удаленный доступ).

В конце занятия все участники проверили свою готовность к встрече с интернет-мошенниками, ответив на вопросы лектора в прямом эфире. Возможность объединить детей на таком уроке – результат национального проекта «Цифровая экономика», который правительство региона реализует совместно с «Ростелекомом».

«Мы с командой активно занимаемся развитием цифрового образования в районах, открывая «Точки роста» и филиалы «IT-Куба». Интернет уже во всех школах, в населённых пунктах, где живут 250 человек. Таким образом дети в городах и селах могут получать не только продвинутые компетенции для работы программистами, но и базовые навыки по поведению в Сети. Как и финансовая грамотность, сегодня это необходимость», — отмечает губернатор Игорь Артамонов.