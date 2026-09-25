Урок мужества для школьников

На прошлой неделе на базе детско-юношеского центра «Ритм» п. Добринка учащиеся средних классов лицея №1, школы №2 окружного центра, а также гимназии села Ольговка встретились с земляками, которые участвовали в войне в Афганистане, специальной военной операции и других локальных конфликтах.

Это патриотическое мероприятие прошло в рамках Всероссийского проекта «Классные встречи». В Добринском округе его организаторами выступил руководитель местного отделения «Движения Первых» Татьяна Бахтина и председатель окружного совета ветеранов, главный редактор «Добринских вестей» Тамара Шигина. На встречу были приглашены руководитель общественной организации ветеранов войны в Афганистане Владимир Машталер, воины-афганцы Алексей Макаренков, Геннадий Перов, участник специальной военной операции, кавалер ордена Мужества Иван Ковыльников.

— Подобные патриотические встречи с ветеранами, — сказала в самом начале мероприятия Тамара Васильевна, — очень полезны для подрастающего поколения. Беседуя с участниками локальных войн, мальчишки и девчонки могут из первых уст узнать правду о тех конфликтах. Такие мероприятия прививают подрастающему поколению любовь к Родине, раскрывают понятия о мужестве и верности долгу.

Рассказывая о себе, Владимир Машталер вспомнил о том, когда сам, будучи школьником, был участником подобных встреч с фронтовиками Великой Отечественной войны. Тогда он даже подумать не мог, что спустя какое-то время ему самому придётся выполнять интернациональный долг в далеком Афганистане. Владимир Васильевич поделился воспоминаниями о своей армейской службе, о том, какую помощь оказывала наша страна местному населению: защищала мирных граждан, строила школы и больницы, дороги. Воин-афганец также рассказал школьникам о своих наградах, сослуживцах, со многими из которых до сих пор поддерживает связь. Ярким моментом разговора стала видеопрезентация старых армейских фотографий В.В. Машталера.

О своеобразной преемственности поколений рассказал и другой участник войны в Афганистане Алексей Макаренков. Оказывается, он приходится внучатым племянником Герою Советского Союза Ивану Михайловичу Макаренкову, уроженцу села Ольговка, чьё имя сегодня носит местная гимназия. А родственник Алексея Васильевича участвовал в специальной военной операции и погиб там, выполняя свой воинский долг.

Иван Ковыльников рассказал школьникам, что попал на специальную военную операцию вместе с братом Алексеем в ходе частичной мобилизации в конце сентября 2022 года. В боях получил тяжелое ранение, проходил лечение и реабилитацию в различных госпиталях. В сентябре 2023 года был переведён на новое место службы в Добринский военкомат. Тяжёлым моментом в жизни Ивана Михайловича и его родителей стала гибель брата Алексея в начале октября 2025 года. Тем не менее судьба не сломила Ивана Ковыльникова. По долгу службы он часто встречается с ныне действующими участниками СВО, поддерживая с ними контакты. Помимо ордена Мужества, в послужном списке ветерана спецоперации медаль «За возвращение Крыма» и памятная медаль «За службу в военной разведке».

Все рассказы участников классной встречи ребята слушали, затаив дыхание. В их глазах был виден неподдельный интерес к происходящему.

А своеобразным лирическим отступлением на мероприятии стало вручение удостоверения члена Союза журналистов России автору нескольких книг, бывшему врачу-инфекционисту районной больницы Евгению Васильеву. Т.В. Шигина поздравила его с таким знаковым событием и пожелала новых творческих успехов.

Роман ПАНОВ.

Фото автора.

… А ГЕРОИ ЖИВУТ РЯДОМ С НАМИ

На прошлой неделе я стала участницей встречи, организаторами которой выступили активисты Движения Первых во главе с ее руководителем Татьяной Бахтиной и общественной районной организации ветеранов, где председателем является Тамара Шигина.

Несмотря на ненастье (целый день лил дождь, небо будто прохудилось), в просторное фойе ДЮЦ «Ритм» спешили на встречу с воинами-земляками школьники лицея №1 п. Добринка, Добринской средней школы №2 и гимназии с. Ольговка.

Я была искренне рада увидеть здесь своих старых знакомых — мальчишек из ансамбля «Братство». Их музыкальная группа появилась совсем недавно. Подростки-лицеисты, являясь активистами клуба «Наследие» (руководитель А.М. Климентова), второй год становятся непременными участниками любых мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание молодежи. Я восхищаюсь тем, с каким задором, азартом, артистизмом ребята исполняют песни военной тематики. Просто мороз по коже…

На встречу пришли воины-афганцы Геннадий Перов и Алексей Макаренков — внучатый племянник нашего известного земляка, участника Великой Отечественной войны Героя Советского Союза И.М. Макаренкова, чье имя носит гимназия с. Ольговка, участник специальной военной операции Иван Ковыльников, покинувший передний край СВО лишь после тяжелейшего ранения. Тепло приветствовали собравшиеся директора общественной организации, объединившей в своих рядах участников всех локальных конфликтов, в том числе и воинов специальной военной операции, Владимира Машталера.

Этот человек в нашем округе известен многим. Школьники приглашают его на свои встречи, потому что знают, как интересно, правдиво, захватывающе рассказывает он о времени, проведенном на афганской земле, куда его, двадцатилетнего парня вместе с сослуживцами Родина направила исполнять свой интернациональный долг. Руководители многих предприятий, организаций, фермерских хозяйств, а также органов государственной власти и местного самоуправления, службы социальной защиты населения и здравоохранения тоже хорошо знакомы с Владимиром Васильевичем. Он не стесняется стучаться в любые двери, если этого требует необходимость улучшить социальное положение его друзей — участников локальных конфликтов или, что еще важнее, оказать им квалифицированную медицинскую помощь.

Как же это замечательно, что рядом с нами живут такие неравнодушные люди! Благодаря им все мы имеем возможность узнать из первых уст историю своей великой страны. Не из книг, не из официальных сводок, а от живых свидетелей значимых событий в истории нашей Родины. И главное, что эти ничем не приметные на первый взгляд люди, живущие рядом с нами, повседневными своими делами, самой жизнью утверждают: никто не забыт и ничто не забыто. Они заботятся о выживших на полях сражений товарищах, помнят своих безвременно ушедших в мир иной друзей. И нам не позволяют забывать их.

На самом деле герои живут рядом с нами. Надо только внимательнее присмотреться к тем, с кем, возможно, мы работаем вместе, или живем по соседству, или они являются нашими земляками-добринцами.

На протяжении трех последних лет я работала корреспондентом «Добринских вестей». Одной из моих любимых тем стали рассказы о людях, принимавших участие в так называемых локальных конфликтах. Да, конфликты локальные, далеко не вселенские. Но когда в них вовлекается конкретная жизнь конкретного человека, и его судьба ломается, для него не важен масштаб конфликта. Душа становится настолько израненной, что порой диву даешься, как смог он вынести всё, что выпало на его долю, и не сломаться. «Гвозди б делать из этих людей: крепче б не было в мире гвоздей», — такие слова советского поэта приходили мне на ум всякий раз, когда я знакомилась с моими земляками-героями. Я горжусь ими всеми. И очень хочу, чтобы их помнили и чтили. Им спасибо и низкий поклон за мужество и стойкость, самоотверженность и верность Отчизне. Они все герои, потому что ставили на кон самое дорогое — собственную жизнь.

Я проживаю на одной из тихих улочек поселка Добринка. И даже на нашей небольшой улице (на ней всего-то десяток домов) есть парни-герои. Для нас, их соседей, они настоящие герои, хотя официального столь высокого звания не удостоены. К сожалению, один из них погиб, участвуя в спецоперации на Украине, оставив молодую жену и десятилетнего сына. А второй воюет с самого начала, с 2022 года, уйдя на СВО добровольцем. Он каждый день рискует жизнью, неоднократно был ранен. Приезжал в отпуск по ранению. Мы, его соседи, как родного сына при встрече обнимали парня. Совсем еще мальчишка, а такую неподъемную ношу взвалил на себя. Разве он не герой?!

Уверена: не только у меня, но и у большинства участников мероприятия, проходившего в рамках «Классных встреч», оно оставило в душе и сердце искорку неподдельного чувства гордости за наших славных земляков. Они — наша история, наше прошлое, настоящее и будущее. Потому так важно осознавать личную причастность к судьбе каждого из них.

Татьяна ЛЕБЕДЕНКО,

заместитель председателя совета ветеранов.