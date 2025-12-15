Урок стойкости

Зинаида Пешкова 30 лет возглавляет Среднематрёнскую общественную организацию инвалидов

ЗАНОВО ПОВЕРИТЬ В СЕБЯ

— Председателем Среднематрёнской первичной общественной организации инвалидов я стала в 36-летнем возрасте после перенесенной тяжелой операции и получения инвалидности. Мне было тяжело не только физически, но и морально. Стать инвалидом в расцвете лет — это значило потерять связь с трудовым коллективом. Я очень переживала в тот момент, так как ощущала себя как бы «списанным», ненужным для общества человеком. Меня это очень угнетало. Состояние было близкое к депрессии. На помощь пришла тогда ещё молоденькая и энергичная Нина Александровна Гущина, председатель Среднематрёнского сельского Совета. Несмотря на небольшой стаж работы, она имела уже огромный авторитет в нашем селе, заслужила всеобщее уважение земляков. Вот она-то, видя моё состояние, и посоветовала мне возглавить у нас в селе общественную организацию людей с ограниченными возможностями по здоровью. С её лёгкой руки я согласилась и вот уже тридцать лет работаю в этой должности, стараясь не подвести Нину Александровну, — рассказывает Зинаида Михайловна Пешкова, руководитель первичной ячейки Добринской РОО ВОИ.

НЕ СДАЛАСЬ ПОД УДАРАМИ СУДЬБЫ

З.М. Пешкова, тогда ещё Беляева, родилась в селе Ландышевка Верхнематрёнского сельского Совета. Через несколько лет семья переехала в Верхнюю Матрёнку. Родители Зинаиды трудились в известном на весь район колхозе имени Фрунзе. Отец нашей героини Михаил Иванович был ветеринаром, мать Анна Степановна тоже работала в животноводстве: то дояркой, то свинаркой. В семье подрастало четверо детей (две сестры-близняшки и два брата), которые родились один за другим. В селе это часто бывает, когда чуть повзрослевшие дети помогают своим родителям на работе.

Вот и сёстры-близняшки Зинаида и Людмила жалели свою мать и после школы всегда спешили на ферму, чтобы помочь ей накормить колхозных свиней и побыстрее всем вместе вернуться домой. Несмотря на неоднократные уговоры матери носить корм по полведра, девчушки тягали на себе огромные вёдра с кашей, водой. Им не терпелось быстрее попасть домой, где их ждали уют, тепло, ужин и невыученные уроки. Эта тяжелая не по годам работа потом негативно скажется на здоровье. Но это будет потом.

После переезда в Верхнюю Матрёнку (а это было, когда близняшки учились в 5 классе) дети, в том числе братья Юрий и Александр, стали учиться в средней школе. Учились и одновременно пропадали на ферме у матери. После окончания 8 классов пути Зинаиды и Людмилы разошлись. Люда уехала с подружкой в г. Липецк учиться на крановщиков. Тогда говорили, что крановщицы зарабатывают огромные деньги. Зинаида же решила остаться в селе и получить среднее образование.

После вручения аттестата зрелости девушка решила повторить путь сестры. В 1978 году, окончив в Липецке 21 училище, она получила специальность машиниста кранов металлургического производства. Устроилась на работу по специальности, трудилась в ремонтном цехе сталеплавильного оборудования.

Вместе с сестрой часто навещали родителей и оказывали им всяческую помощь по хозяйству. До сих пор, по прошествии многих лет, Зинаида Михайловна без содрогания не может говорить о трагедии, произошедшей во время одной из таких поездок.

Был Яблочный Спас. Молодёжь с авоськой яблок отправилась купаться на речку. Речушка была небольшая, но со дна били холодные родники. Сестра Людмила быстро прыгнула в воду и поплыла на другой берег. Попросила Зинаиду бросить ей спелое яблоко. Откусив раза два яблоко, она вдруг начала тонуть и через считанные секунды скрылась под водой. Когда парни с того берега вытащили бездыханное тело на берег, то было уже поздно. Что только они не предпринимали, Людмила в чувство не пришла. Потом врачебная экспертиза показала, что девушка подавилась кусочком яблока.

Смерть сестры в 18 с половиной лет стала стрессом для Зины. Она испытала такое сильное потрясение, что в течение трёх месяцев практически не могла ходить, очень ослабела. Ее преследовало какое-то чувство вины. Недаром говорят, что существует биологическая связь между близнецами. Долго сестра ей мерещилась, куда бы ни пошла.

ЗАМУЖ ВЫШЛА ПО ЛЮБВИ

Спасала только работа. Зинаида стала постепенно отходить от стресса. Конечно, боль так и не прошла до конца, хотя и минуло много лет. Но так устроена жизнь: она не стоит на месте.

Зинаиде исполнилось 20 лет, когда ее позвал замуж симпатичный юноша из Средней Матрёнки Александр Пешков. Он давно уже заприметил миловидную Зину, когда бывал в Верхнематрёнском сельском клубе.

К тому же Александр считался завидным женихом. Он работал механизатором в колхозе имени Чапаева, был передовиком сельскохозяйственного производства, его ставили в пример другим. Работал на тракторе, а во время уборочной страды — комбайнёром.

Свадьбу сыграли в 1980 году. Зинаида переехала из города в село Средняя Матрёнка. Через год родился их первенец — дочь Людмила. Молодой семье сразу же дали квартиру.

Зинаида поначалу немного работала свекловичницей, а потом, когда открылся детский сад в колхозе, устроилась туда няней, затем прачкой. В 1988 году родилась вторая дочь Светлана.

И всё шло хорошо, пока в 1995 году на долю Зины не выпало новое испытание: операция на позвоночнике. Грыжи от непосильного детского труда дали о себе знать. Требовалось хирургическое вмешательство. После перенесения сложнейшей операции она стала инвалидом 2 группы.

УМЕЕТ ПОВЕСТИ ЗА СОБОЙ

В этот момент, как было сказано выше, своё участие к судьбе Зины проявила Н.А. Гущина. Так совпало, что именно в это время председатель районного общества инвалидов Г.Н. Потапов укреплял свою организацию инициативными, добросовестными руководителями первичных звеньев на местах. Так нашу героиню избрали на ответственную общественную должность.

Надо отдать должное Г. Потапову и Н. Гущиной, которые помогли новоиспечённому председателю включиться в работу. Зина со всей ответственностью за порученный участок работы стала формировать первичную организацию, собирать членские взносы, проводить различные мероприятия по реабилитации и интеграции инвалидов в общество.

Одновременно она активно вовлекала среднематрёнцев в районные и областные мероприятия. Однако болезни не отступали, а настигали с ещё большей силой. В 2000 году была перенесена ещё одна операция, появился букет и других хронических болезней.

Однако это не сломило Зинаиду. Она продолжала работать и своим примером показывала, что только преодоление недугов делают человека сильным и неуязвимым по большому счёту.

До сих пор Зинаида Михайловна принимает участие в семинарах, в районных спартакиадах среди инвалидов, соревнованиях по шашкам, огоньках, является членом районного клуба «Отдушина». Даже своего мужа и дочь, тоже членов нашего общества, приобщает к участию в мероприятиях.

За свою добросовестную общественную работу Зинаида неоднократно награждалась почётными грамотами районной администрации, РОО ВОИ, избиралась для участия в областных торжествах по случаю празднования Международного дня инвалидов.

ХОРОШАЯ ХОЗЯЙКА, ЗАБОТЛИВАЯ МАМА И БАБУШКА

Несмотря на свои болезни, Зинаида всегда была трудолюбива и активна. В её хозяйстве в свое время имелись 2 коровы, быки, свиноматки, куры, гуси, утки. Сейчас семья имеет паи, а также 50 соток земли, где выращивает овощи. Есть сад с яблонями, вишнями, сливами, смородиной, крыжовником, малиной.

Есть у Зинаиды и хобби: вязание и выпечка. Рукоделию научилась от матери. Обвязывает свою семью: носки, варежки, следки, жилетки, кофты, шапки, шарфы.

А уж про выпечку Зинаиды Михайловны ходят целые легенды по селу. Какие вкусные печёт она пирожки, булочки, хворост! Какие замечательные получаются у неё к православным праздникам «жаворонки» — к Соркам и куличи — к Пасхе! Много наша героиня выпекает для местной школы. Зинаида охотно по своей инициативе печёт вкусности и для районных мероприятий.

Наша героиня — самодостаточный человек. Больше предпочитает быть дома, в кругу семьи. Здесь она чувствует себя комфортно. Следит за событиями в стране. Помогает участникам СВО.

У неё четверо внучат. Двое — Никита и Алина — проживают вместе с ней. С нетерпением ждёт двух внуков — Глеба и Егора из Воронежа, где живёт её младшая дочь Светлана. Когда семья собирается вместе, счастливая мама и бабушка отдыхает всем сердцем.

В преддверии Нового года пожелаем Зинаиде Михайловне крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и удачи во всех начинаниях!