Урок тактической медицины провели ветераны СВО в Данкове

Спасению человеческой жизни обучили юных данковчан в преддверии Дня Победы. Событие, объединившее спорт и патриотизм, прошло в спортивной школе Данкова. Его организаторами выступили председатели общественных советов ветеранов СВО Данковского округа Иван Занин и Лев-Толстовского района Данил Манохин.

В зале не было места для теории «на потом» — всё только по делу. На столах лежали жгуты, бинты, гемостатические повязки. Ребятам объяснили, что от умения обращаться с этими вещами может зависеть судьба пострадавшего. В завершении урока ребята задали бойцам вопросы о боевом пути каждого, рассмотрели государственные награды и фотографии с фронта.

«Каждому школьнику стоит пройти хотя бы базовый курс тактической медицины. Умение оказывать первую помощь пострадавшему — это реально ценный навык. Это добавляет уверенности в любой ситуации, будь то поход, спортзал или даже прогулка по городу», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.