Урок цифровой грамотности и кибербезопасности прошёл в липецкой школе № 47

Открытое занятие в рамках Всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез». Участниками стали 26 учеников 5Э класса. Спикер — Михаил Стрельников, заместитель директора – технический директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком». Он рассказал школьникам об основных схемах телефонного мошенничества: как злоумышленники создают искусственную спешку, давят на эмоции, притворяются знакомыми или сотрудниками служб поддержки.

Занятие прошло в игровом формате: главными героями урока этого сезона являются сомик Ростик и сёмга Соня из подводного города Рифтелеком, вместе с которыми ребята расследовали детективную историю. Все участники получили в подарок подставки для смартфонов от «Ростелекома».Проект «Цифровой ликбез» организуется АНО «Цифровая экономика» при поддержке Министерства просвещения и Минцифры России. Тема телефонного мошенничества выбрана с учётом её актуальности для школьников, особенно в период экзаменов. Методические материалы одобрены ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания» и доступны на сайте цифровойликбез.рф.Проект реализуется в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

«Такие образовательные материалы, повышающие цифровую грамотность наших ребят, должны быть обязательно вписаны в школьную программу. Дети должны понимать, как работают современные технологии, и активно пользоваться ими не только в жизни, но и в учёбе. Ещё один важнейший аспект — кибербезопасность наших школьников: умение безопасно пользоваться Интернетом и при необходимости защититься от мошеннических схем», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.