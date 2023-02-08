«Урок цифры» по анализу в бизнесе и программной разработке пройдет с 13 февраля по 13 марта в школах Липецкой области. Стратегический партнер и разработчик его содержания – фирма «1С».

Проект ежегодно реализуется Минпросвещения России, Минцифры России и АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с ведущими российскими технологическими компаниями. «Урок цифры» проводится в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика». «Ранняя профориентация и правильный выбор определяют будущее молодежи», – неоднократно отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Урок цифры» познакомит детей с анализом данных на примерах малого бизнеса и разработки компьютерных программ. Ученики 1-11-х классов в игровом формате познакомятся с профессиями, связанными с аналитикой данных, и даже смогут попробовать себя в решении типовых задач в этой сфере, сообщили в управлении цифрового развития Липецкой области.

Урок состоит из обучающего видеоролика и интерактивного тренажера для закрепления знаний. В видеолекции специалист фирмы «1С» доступным для школьников любого возраста языком раскроет секреты профессии и расскажет об отличиях между мнением и гипотезой, о способах проверки гипотезы при анализе данных и многом другом. Присоединиться к проекту можно здесь https://урокцифры.рф