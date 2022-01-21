Посвященный исследованию кибератак «Урок цифры» прошел в центрах «Точка роста», созданных в рамках нацпроекта «Образование» на базе сельских школ в Ильино Липецкого района и Верхнедрезгалово Краснинского района.

«Современные школы должны идти в ногу со временем. Цифровая экономика развивается, IT-специалисты всегда востребованы. Такие проекты позволяют школьникам понять, как работают цифровые технологии и помогают им определиться с профессией», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.

Школьники узнали, какие исследования кибератак проводятся сегодня, как обезопасить себя в цифровом пространстве и почему нужно обновлять программное обеспечение устройства и быть внимательным к сообщениям в интернете. Также ученики смогли почувствовать себя детективами и расследовать кибератаку на банк, сообщили в управлении образования и науки Липецкой области.

После теоретической части урока школьники прошли тестирование на онлайн-тренажере на сайте урокцифры.рф. Ребята почувствовали себя настоящими программистами, выполняя задания по поиску вредоносных программ. Также они провели настройку безопасности системы, обновили операционную систему и проверили электронную почту на наличие сомнительных писем, в которых мог скрываться вирус. «Школьники остались довольны необычным уроком и признались, что всегда с любопытством ждут новых занятий в «Точке роста», – отметил директор школы села Ильино Александр Харин.

До 6 февраля «Урок цифры» пройдет во всех школах региона. Также к образовательному проекту присоединились и обучающиеся липецкого «Кванториума». Для них провели лекции экспертов «Лаборатории Касперского» по кибербезопасности.

Образовательный проект для школьников «Урок цифры» стартовал в декабре 2018 года по инициативе Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и АНО «Цифровая экономика». Проект позволяет школьникам развить цифровые компетенции, помогает им определиться с профессией.