Уроки финансовой грамотности прошли для лицеистов Добринки

Уроки финансовой грамотности прошли накануне в лицее поселка Добринка для младших школьников и старшеклассников. К распространению полезных знаний подключаются главы муниципальных районов, педагогическая общественность, представители различных организаций и социально ответственного бизнеса.

Масштабный проект повышения финансовой грамотности реализуется по инициативе главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова.

«Сегодня крайне важно, чтобы любой человек владел современными финансовыми инструментами, – считает Игорь Артамонов. – Он должен уметь планировать личный и семейный бюджет, свои расходы, адекватно оценивать существующие риски и правильно вкладывать деньги. Повышение финансовой грамотности – это важная социальная задача и веление времени. Для ее решения в рамках проекта до конца года в Липецкой области пройдут сотни встреч на предприятиях, в организациях и образовательных учреждениях. Финансовую грамотность смогут повысить около 300 тысяч липчан».

В рамках проекта руководитель Ассоциации сельхозтоваропроизводителей Липецкой области Елена Родионова познакомила учеников младших классов добринского лицея с основами мира финансов и на примере известных сказок показала ошибки их главных героев. Старшие лицеисты учились разрабатывать личный и семейный бюджет в условиях ограниченных финансовых ресурсов и возникновения непредвиденных обстоятельств. О важности планирования и грамотного распределения приоритетов в бюджетной политике муниципалитета им рассказал исполняющий обязанности главы администрации Добринского района Роман Ченцов. Он также принял активное участие в деловой игре.