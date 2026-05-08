Уроки истории от мамы

Дочери А.А. Поповой участвуют в шествии «Бессмертного полка», что проходит в Талицком Чамлыке. На фото мама Анна с дочкой Варварой. В руках у них портреты родственников-фронтовиков и тружеников тыла.

Память о войне — это не просто даты в учебнике. Для Анны Поповой из Талицкого Чамлыка это лица её дедов-фронтовиков, их награды и истории. И она решила, что и её дочки, Ульяна и Варвара, должны знать о них всё, пока есть у кого спросить. Через семейные рассказы, уважение и благодарность мама воспитывает в девочках живую память о тех, кто отстоял мир от фашизма.

С ПЕРЕДОВОЙ — В ОХРАНУ МАРШАЛА

— На службу к полководцу Малиновскому мой дед по отцу Александр Иванович Семёнов попал, когда уже многое повидал, имел ранение, был награждён орденом Красной Звезды, — рассказывает о ветеране хорошо помнящая его внучка Анна Анатольевна Попова, — причём, по словам фронтовика, пригласили его туда случайно: когда вручали орден, то помощник маршала оказался родом из Воронежской области и предложил земляку пойти в охрану к Малиновскому. Наш Александр согласился и потом частенько говаривал: «Если б не служба у маршала, то я б не вернулся».

Фронтовое фото солдата Победы Семёнова Александра Ивановича из Талицкого Чамлыка, домой вернувшегося лишь в 1946-м. Тут с супругой ветеран воспитал 6-х детей, стал знатным садоводом.

Из дома, где выросло у родителей много ребятишек, Александра, 1921 г.р., призвали ещё до войны на срочную службу. С первых дней боец на фронте, два года — на передовой. Сражался отважно, о чём говорят его наградные листы, а внучка Анна хранит книжку-удостоверение к медали «За отвагу». До того была ещё «За боевые заслуги». И позднее — ордена: Славы, Красной Звезды.

— Свёкор мой, — вступает в разговор Татьяна Николаевна Семёнова, мама Анны и невестка старого солдата, — был дважды ранен: одна пуля в области лопатки так и жила с ним до конца дней, вытащить в госпитале её не смогли, и она сильно его беспокоила. Второе ранение было в колене, поэтому он прихрамывал, а с годами хромота от боли перешла и на вторую ногу. Но прожил он достаточно длинную жизнь, умер в 2002-м. Так что внуков с супругой они успели понянчить. Рассказывать долго про войну, как и многие ветераны, не любил, лишь скажет бывало: «Война, дети, это очень страшно!». Вспоминал с шуткой и горечью один момент, когда они в какой-то деревне увидели баню и решили в ней помыться. Но начался обстрел. Бойцы выскочили из неё в овраг. Тут же гитлеровцы всю деревню сравняли с землёй. Наши смотрят: баня вроде стоит, стены на месте. Но, когда всё утихло, подбежали к ней, а баня, как решето. Просто чудом спаслись, не успев помыться.

Семёнов из Талицкого Чамлыка дошёл до Берлина, домой вернулся лишь в 1946-м. О маршале Малиновском Родионе Яковлевиче, какой после Жукова Г.К. стал тоже министром обороны СССР, отзывался, как о человечном человеке. Полководец никогда не разделял при обычном общении людей на чины и своим подчинённым приказывал: «Первый долг командира — беречь солдат, умело прикрывать их огнём. Помните об этом, готовя наступательные операции. Я строго спрошу за потери. Если можно обойтись огнём артиллерии и миномётов, не посылайте туда людей».

НА ДЕНЬ ПОБЕДЫ — СЫН В ПОДАРОК

Семёнов А.И. вместе с супругой Верой Фёдоровной воспитал шестерых ребятишек, из них одна дочка и пять сынков, которые по примеру отца в должный срок становились защитниками Родины. Сейчас из сыновей ветерана остался только Анатолий. Работал фронтовик в дорожной службе и на местной пекарне.

— Наш дед Саша был самым обычным колхозником, — так из повседневной жизни Анне вспоминается отец её отца, — курил сильно, в войлочных бурках ходил зимой и летом из-за боли в ногах. И всегда находился при делах, не сидел ни минуты. У него был огромный сад с вкусными яблоками. Как только летом мы приходили к ним в гости, то первым делом бежали за яблоками. Там же обычно и дедушку встречали. Добрым был. А бабушка Вера очень гостеприимной. Если пироги пекла, то на всю улицу.

Друзья внуков это знали и тоже в гости к Семёновым-старшим любили захаживать за компанию. Те жили с первым сыном Александром Александровичем, невесткой и внучкой в отдельном доме.

— На самом деле, — добавляет сноха Татьяна, — свёкор будто садовником родился. Что только ни росло в его саду. Помимо яблонь и груш, крупная смородина, малина. За всем следил, ненужное вырезал. Новый сорт где-то увидит, обязательно попросит веточку, чтоб дома у себя привить. И двор на нём держался: корову со свекровью они держали до последнего. Ещё телята, поросята, всякая птица.

Кроме того, невестка Таня поведала, что когда замуж к ним вышла, то очень удивилась, как много Семёновы сажали лука в своей Свищовке, теперь это улица Первомайская в Талицком Чамлыке. Женщина хоть и местная тоже, но в их краю такого не было. А свёкор со свекровью, настоящие трудяги, обрезали и сдавали по несколько тонн репчатого. Строгим Александр Иванович не был, по признанию родственников. Скорее, все в семье побаивались старшую хозяйку Веру Фёдоровну, какую глава семейства пережил, дожив до 81 года.

— Бабушка Вера, — продолжает Анна, — ещё отличилась тем, что на 20-летие Великой Победы подарила мужу сынка — это папа Анатолий. И мои родители — добрейшие люди. Брат отца, дядя Саша, с женой рано умерли, и наши взяли на воспитание их 5-летнюю дочку, которая стала фактически мне родной сестрой.

ПРОПАДАЛ БЕЗ ВЕСТИ И НАШЁЛСЯ…

— Мой прадед по маминой линии Соломахин Егор Константинович, 1906 года рождения, — рассказывает далее А.А. Попова, — был призван в 1942-м на фронт, а в 1943-м семья получила извещение, что пропал без вести. Здесь оставалась жена Мария и четверо детей. Вот одна из его дочек, мама моей мамы Таисия Егоровна Романова, жила потом с нами. И о том страшном времени мы знаем от неё.

Соломахин Егор Константинович жил в Забитюжье. В 1943-м г. семья получила извещение: «Пропал без вести». И лишь в наше время стало известно, что погиб в Репьёвском районе Воронежской обл., похоронен в братской могиле.

Труженица тыла, дитя войны Романова Таисия Егоровна, дочь погибшего бойца Соломахина Егора Константиновича, много рассказывала о тех военных страшных днях своим детям и внукам.

Бабушка их Таисия, 1931 г.р., труженица тыла, в школе училась хорошо, но ходить в холода стало не в чем, и мать её посадила дома, сказав: «Пускай старший Витька учится. Он мужчина будущий, ему важнее». Ещё сёстры Рая и Шура в тот момент не учились. Учителя из школы приходили, ходатайствовали за Таю, но мать настояла на своём, да и на самом деле нищета в доме была ужасная. Это Таисия и тогда, и с годами хорошо осознавала. Кое в каких отцовских старых обносках брат ходил, а уж ей и не в чем.

Жили Соломахины в Забитюжье. И всё семейство их потомков теперь со слезами вспоминает, как однажды Мария весной пришла с полевых работ и говорит с великой печалью в голосе своим четверым сироткам: «Завтра — Пасха, а у нас в доме — ни крошки. Не то, что разговеться, а есть совсем нечего…». Виктор, ставший в одночасье после гибели отца старшим из мужиков в семье, решил попробовать счастье: на лодке хоть рыбы поймать. Может, повезёт с уловом. Мальчишка ранее ещё и капканчики на зайцев ставил, только никто в них не попадался.

Но в ту Великую Субботу Господь смилостивился над Витькой Соломахиным. Он притащил домой огромную щуку, а в нехитром самодельном капканчике сидел …заяц. Радость была не только в их доме, но и у соседей: Мария наварила ухи, поделилась рыбой и мясом со всеми.

— Бабушка Тая, — вспоминает её рассказы Анна, — тогда в детстве удивлялась: почему мама им так мало давала мяса и рыбы, совсем по чуть-чуть. И, лишь повзрослев, поняла: она всё делала правильно. Голодных детей сразу сильно кормить нельзя. Могли б и погибнуть. Так что им этой щуки и зайца вместе с соседями хватило надолго. Настоящая была Пасха!

Сведения о своём прадеде Соломахине Егоре Константиновиче А.А. Попова смогла найти лишь совсем недавно. Оказывается, погиб он в 1943-м не так уж и далеко от дома, в Репьёвском районе Воронежской области, захоронен в братской могиле. Жаль, ни жена его, ни дети об этом не узнают уже…

ПРОШЛИ ДОРОГОЙ ПАМЯТИ

Все истории о своих родственниках-фронтовиках знают две дочери Анны Анатольевны, 11-классница Ульяна и 5-классница Варвара. Мама (а ранее вместе с покойным мужем) воспитывает их патриотками. Они из тех «Иванов», которые помнят родство. Ульяна серьёзно изучает историю страны, края, семьи. В нынешнем году один из выбранных ею экзаменов — тоже история. И свою будущую профессию девушка собирается связать с этим предметом.

В музее «Дорога Памяти» среди множества документов можно найти информацию о родственнике-фронтовике. На фото Анна и Варвара Поповы открыли файл о своём прадеде Соломахине Е.К.

— В прошлом году мы ездили с дочками в столицу, в музейный комплекс «Дорога Памяти». 1418 дней и ночей длилась Великая Отечественная война. Дочки и я были под большим впечатлением от увиденного и услышанного: всё стало огромным потрясением. Этот музей проводит посетителей через каждый день войны: сквозь боль, героизм и память поколений. До мурашек и кома в горле, там от волнения просто перехватывает дыхание. И особенно сильный момент, когда над головой проплывает портрет твоего родственника-фронтовика. Это, действительно, впечатляет. Я считаю: такие минуты воспитания незабываемы. И не надо ничего говорить: дети всё прочувствовали сами.

Музейный комплекс “Дорога Памяти” оставил неизгладимое впечатление в душе Ульяны, Варвары и их мамы Анны Поповой.

В нынешнем году, в начале мая, семейство Поповых посетило на Мамаев Курган — священную землю, где каждый камень дышит подвигом. Для мамы Анны важно, чтобы дочери своими глазами здесь увидели величественный памятник «Родина-Мать зовёт!», вознёсшийся над Волгой, как символ несгибаемой воли нашего народа.

Где ещё, если не в музее, доведётся постоять на подножке фронтового автомобиля. На фото Ульяна Попова из Талицкого Чамлыка, глубоко интересующаяся историей страны и семьи.

На отдельном стуле можно почувствовать себя участником Ялтинской конференции. На фото – Ульяна Попова, интересующаяся историей страны и своей семьи.

Услышав рассказы экскурсоводов о переломной Сталинградской битве, о защитниках Отечества и легендарном Доме Павлова, девочки поняли, какой ценой была завоёвана Великая Победа, в том числе и их прадедами.