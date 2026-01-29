Уроки мужества и “Блокадный хлеб”

В Добринском округе почтили память защитников и жителей блокадного Ленинграда

В минувший вторник в России отмечали 82-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В Добринском округе был проведен ряд тематических мероприятий, посвященных этой знаковой дате в военной истории нашей страны.

Одно из них прошло на сцене районного Дома культуры. Посмотреть мероприятие пришли учащиеся №1 п. Добринка, детсадовцы, а также люди старшего поколения. Ведущие Ольга Матыцина и Алексей Шальнев в ходе театрализованного представления рассказали зрителям о тех ужасах, которые пережили жители блокадного, но не сломленного фашистами Ленинграда.

Блокада города на Неве — это одна из самых страшных страниц Великой Отечественной войны. Она длилась с 31 августа 1941 года по 27 января 1944 (блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года) — 879 дней. В кольце блокады Ленинграда оказалось 2 млн. 887 тыс. человек. Началась эвакуация жителей. Люди укрывали памятники от бомбёжек, чтобы их сохранить. С первых дней сентября в Ленинграде были введены продовольственные карточки. Введенные по карточной системе нормы продовольствия снижались много раз. 20 ноября 1941года — 5-ое снижение норм хлеба — детям и неработающим всего 125 граммов в день.

Все эти факты, которые озвучили ведущие мероприятия, были подкреплены старой фото- и видеохроникой, чтобы добринцы могли полностью проникнуться тем героическим подвигом, который совершили жители Ленинграда, отстояв свой город от фашистов. С замиранием сердца зрители смотрели видеоролики «Дневник Тани Савичевой», «Дорога жизни» и другие. Из них школьники узнали, что, несмотря на голод, холод, нечеловеческие условия, Ленинград не только жил, он давал фронту танки и самолеты. Люди недосыпали, недоедали, но выполняли поставленные перед ними задачи на трудовом фронте.

27 января 1944 года — день, которого ждали все его защитники почти 900 долгих дней и ночей. Радио объявило: «Город Ленинград освобожден от вражеской блокады!».

За годы блокады от голода и холода погибло по разным данным от четырехсот пятидесяти тысяч до одного миллиона человек. При обороне города погибло более двух миллионов наших воинов. В конце мероприятия его участники почтили их память минутой молчания.

Другая театрализованная постановка прошла на площади Ленина, куда переместилось основное действо. Здесь ребята поучаствовали в областной акции памяти «Ленточка Ленинградской Победы» и Всероссийской ежегодной акции «Блокадный хлеб». Когда школьники получили на руки блокадные 125 граммов хлеба — норму, которую выдавали служащим, детям и старикам в конце 1941 года, их удивлению не было предела: как на него можно было прожить целый день?

К сожалению, в Добринском округе на сегодняшний день не осталось ни одного защитника этого города, и тех, кто прорывал немецкую блокаду северной столицы. Но мы будем помнить их бессмертный подвиг…

«В нашем регионе сегодня живёт 21 человек, прошедший через блокаду. Двадцать один свидетель непостижимых страданий и героической стойкости, воли и веры. Наша обязанность – не только заботиться о них, но и сохранять их правду. Передавать её дальше – без искажений, без упрощений. Это определяет, кто мы и какие ценности отстаиваем. Особенно сейчас, когда наши воины выполняют долг перед Родиной, достойно продолжая путь своих предков», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.